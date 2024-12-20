«Это сумасшествие»: Цискаридзе признался, что давно перестал наслаждаться «Щелкунчиком»
Цискаридзе признался, что давно перестал наслаждаться «Щелкунчиком»
Николай Цискаридзе. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
Николай Цискаридзе сделал громкое признание. Пока многие россияне буквально сходят с ума по «Щелкунчику», народному артисту он порядком надоел. Любимец публики заявил, что давно перестал наслаждаться этим балетом, поскольку для него это стало рутиной.
«Я уже давно не наслаждаюсь «Щелкунчиком», потому что это моя каждодневная жизнь. Но мне кажется, сколько будет существовать мир, будет существовать «Щелкунчик». Закончить это невозможно. Это сумасшествие, как будто сошли с ума люди», — признался Цискаридзе в беседе с 360.ru.
Артист добавил, что его группа начинает работать уже в сентябре, устраивая показы для школьников. Каждый день он видит одно и то же: мышей, которые танцуют вальс, и как солдатики становятся мышами.
«Если честно, это безумно сложно, в какой-то момент, кажется, что ты сходишь с ума», — отметил Цискаридзе.
Ранее в Большом театре стартовали предновогодние показы «Щелкунчика». Россияне массово скупают билеты, чтобы посмотреть на красочное зрелище вживую. В этом году продажи открыты только на официальном сайте учреждения, чтобы уберечь зрителей от перекупщиков. У студентов и пожилых людей от 60 лет есть возможность попасть на спектакль по льготной стоимости. Также те, кому не достались билеты, могут 30 и 31 декабря сходить в кинотеатры, где будет вестись прямая трансляция прямо из Большого. Можно мониторить проходки за сутки до начала показа, бывает, что некоторые зрители от них отказываются.