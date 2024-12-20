В Рыльске повреждён Успенский Кафедральный собор XVIII века из-за атаки ВСУ
Собор в Рыльске. Обложка © wikipedia.org
Взрывная волна после удара ВСУ по Рыльску в Курской области стала причиной повреждения Успенского Кафедрального собора XVIII века, никто на территории храма не пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на священнослужителей.
«Собор и склады повреждены взрывной волной. Это не прямое попадание, прямое попадание было рядом. Слава богу, никто не погиб и не пострадал», — уточнил собеседник агентства.
Напомним, ВСУ ударили по Рыльску, попав по зданию автовокзала, школы, Дома культуры и педагогического училища. Всего по городу было выпущено более 13 снарядов, предварительно, били HIMARS из Черниговской области. Погибли не менее четырёх человек, среди них есть ребёнок. Возбуждено уголовное дело о теракте.