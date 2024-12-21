Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Саратове
Росавиация: В Саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения
В саратовском аэропорту Гагарин ввели временные ограничения на полёты. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.
«Это необходимо для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.
Данные меры приняты из-за атаки БПЛА на Казань. Напомним, сегодня утром беспилотники атаковали Татарстан. В Минобороны рассказали об одном сбитом аппарате. Позже стало известно о попадании БПЛА в жилую многоэтажку, Life.ru публиковал момент удара. К настоящему моменту повреждены многоэтажки в трёх районах города. На месте ЧП находится глава Республики Рустам Минниханов. Предварительно, ранены три человека.
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