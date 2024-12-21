«Усама Бен Зеленский»: Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки
Захарова объявила Зеленского главой террористической ячейки
Представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского главой террористической ячейки, сравнив его с Усамой Бен Ладеном. По её словам, киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, однако сейчас другой у него просто не осталось.
«Усама Бен Зеленский», — написала Захарова в телеграм-канале.
По мнению дипломата, сценарий появления Зеленского на мировой арене схож с историей Усамы Бен Ладена, которого готовили США и Великобритания. Теперь экс-комик также убивает мирных людей, учёных и детей и бьёт по гражданской инфраструктуре.
Ранее Захарова сообщила, что атакой на жилые дома в Казани киевский режим вымещает злобу за военные успехи ВС РФ и удачный саммит БРИКС, который состоялся в этом году в столице Республики Татарстан. Она также выделила «лицемерное молчание Запада» и призвала отреагировать на преступления Зеленского. Напомним, в эту субботу один украинский беспилотник влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса». Из-за этого там начался пожар. Затем в это же здание влетел второй дрон во время эвакуации жителей. Также беспилотники попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. Глава Татарстана рассказал, что только три из восьми атаковавших Казань БПЛА были нацелены на объекты оборонных предприятий. Остальные пять целенаправленно били по жилым домам.
Telegram / МИД России