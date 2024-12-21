«Усама Бен Зеленский»: Захарова назвала Зеленского главой террористической ячейки

Представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского главой террористической ячейки, сравнив его с Усамой Бен Ладеном. По её словам, киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, однако сейчас другой у него просто не осталось.