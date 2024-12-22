«Его так разорвало»: В Минводах феерично взорвался ларёк с пиротехникой
SHOT: В Минеральных Водах сгорел ларёк с пиротехникой
Ларёк с пиротехникой сгорел в Минеральных Водах в Ставропольском крае. Местные лицезрели фейерверки около 15 минут, сообщает SHOT.
В Минеральных Водах сгорел ларёк с пиротехникой. Видео © Telegram / SHOT
«Его так разорвало. Два взрыва было. Тыдыщь, тыдыщь!», — прокомментировал очевидец на видео.
По данным телеграм-канала, пожар начался сегодня в 9 утра. Киоск полностью сгорел. Благо, обошлось без пострадавших. Рассматривается несколько версий: поджог или короткое замыкание.
Поджог фейерверков не по назначению стал происходить довольно часто в последнее время. Так, 21 декабря по России прокатилась волна общественных диверсий. В Москве пенсионерка начала взрывать петарды в ТЦ «Форт», спровоцировав эвакуацию. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге, его виновницей стала другая пожилая россиянка. Третий инцидент случился в Химках, когда мужчина запустил салют в помещении Почты России.
Telegram / SHOT