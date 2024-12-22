«Его так разорвало»: В Минводах феерично взорвался ларёк с пиротехникой

Ларёк с пиротехникой сгорел в Минеральных Водах в Ставропольском крае. Местные лицезрели фейерверки около 15 минут, сообщает SHOT.

В Минеральных Водах сгорел ларёк с пиротехникой. Видео © Telegram / SHOT

«Его так разорвало. Два взрыва было. Тыдыщь, тыдыщь!», — прокомментировал очевидец на видео.