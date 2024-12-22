В Севастополе разыскивают шутника, который «украсил» двор муляжом динамита
«Mash на волне»: В Севастополе неизвестный прикрепил к забору муляж динамита
В Севастополе неизвестный прикрепил к забору муляж динамита. Обнаружила фальшивую бомбу 15-летняя школьница в Гагаринском районе, сообщает «Mash на волне».
Неизвестный в Севастополе закрепил на заборе муляж динамита. Фото © Telegram / Mash на волне
По информации телеграм-канала, приехавшие на место правоохранители и взрывотехники установили, что динамит является муляжом, и тревога ложная. Теперь полиция разыскивает шутника.
А накануне по России прокатилась волна общественных диверсий с подрывами фейерверков и петард. Так, в Москве пенсионерка начала взрывать петарды в ТЦ «Форт», спровоцировав эвакуацию. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге, его виновницей стала другая пожилая россиянка. Другой инцидент случился в Химках, когда мужчина запустил салют в помещении Почты России.
Life.ru