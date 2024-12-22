Полицейский уазик подожгли коктейлем Молотова в Екатеринбурге
SHOT: В Екатеринбурге неизвестные подожгли полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль подожгли в Екатеринбурге. Очередных пироманов ищут правоохранители, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, неизвестные ночью бросили коктейль Молотова в полицейский уазик, который был припаркован у автосервиса на Чапаева, после чего скрылись с места. По словам очевидцев, преступников было несколько. Предварительно, поджигателей, как и всех остальных, курировали украинские мошенники. У автомобиля повреждён бампер.
Напомним, ранее по России прокатилась волна поджогов. Так, в Москве пенсионерка начала взрывать петарды в ТЦ «Форт», спровоцировав эвакуацию. Ещё один взрыв прогремел в отделении банка в Петербурге, его спровоцировала другая пожилая россиянка. Другой инцидент случился в Химках, когда мужчина запустил салют в помещении Почты России.
Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit