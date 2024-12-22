Полицейский уазик подожгли коктейлем Молотова в Екатеринбурге

По информации телеграм-канала, неизвестные ночью бросили коктейль Молотова в полицейский уазик, который был припаркован у автосервиса на Чапаева, после чего скрылись с места. По словам очевидцев, преступников было несколько. Предварительно, поджигателей, как и всех остальных, курировали украинские мошенники. У автомобиля повреждён бампер.