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Регион
22 декабря, 14:14

Пострадавший во время захвата заложников начальник волгоградской ИК-19 ушёл на пенсию

После захвата заложников в ИК 19 в Волгоградской области сменился начальник

Андрей Девятов был в числе заложников, захваченных радикалами. Обложка © 34.fsin.gov.ru

Андрей Девятов был в числе заложников, захваченных радикалами. Обложка © 34.fsin.gov.ru

Начальник исправительной колонии №19 (ИК) в Суровикино Волгоградской области Андрей Девятов, в которой в августе произошёл захват заложников, отправился на пенсию. Его пост занял подполковник Алексей Кручинин.

«(Девятов — Прим. Life.ru) ушёл на пенсию, назначен Алексей Васильевич Кручинин. Информация есть на сайте учреждения», — сообщили в ведомстве корреспонденту РИА «Новости».

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Напомним, 23 августа отряд заключённых-иностранцев захватил колонию в Суровикино. Среди захваченных сотрудников был и Девятов. Террористы называли себя членами ИГИЛ*. Спустя время силовики начали штурм, он шёл порядка получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Ранены несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. Следователи устанавливают возможных сообщников преступников.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Николай Рюмин
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