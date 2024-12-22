Пострадавший во время захвата заложников начальник волгоградской ИК-19 ушёл на пенсию
После захвата заложников в ИК 19 в Волгоградской области сменился начальник
Андрей Девятов был в числе заложников, захваченных радикалами. Обложка © 34.fsin.gov.ru
Начальник исправительной колонии №19 (ИК) в Суровикино Волгоградской области Андрей Девятов, в которой в августе произошёл захват заложников, отправился на пенсию. Его пост занял подполковник Алексей Кручинин.
«(Девятов — Прим. Life.ru) ушёл на пенсию, назначен Алексей Васильевич Кручинин. Информация есть на сайте учреждения», — сообщили в ведомстве корреспонденту РИА «Новости».
Напомним, 23 августа отряд заключённых-иностранцев захватил колонию в Суровикино. Среди захваченных сотрудников был и Девятов. Террористы называли себя членами ИГИЛ*. Спустя время силовики начали штурм, он шёл порядка получаса. Преступников ликвидировали снайперы. Погибли четверо сотрудников учреждения и столько же заключённых. Ранены несколько человек, в том числе сотрудники ФСИН. Следователи устанавливают возможных сообщников преступников.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.