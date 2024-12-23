«Это нечестно»: Генсек НАТО осадил Зеленского за неуместные выпады в адрес Шольца
Tagesspiegel: Генсек НАТО Рютте требует от Зеленского прекратить критику Шольца
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Обложка © ТАСС / ЕРА
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в защиту канцлера Германии Олафа Шольца, ответив на критику Владимира Зеленского в связи с поставками крылатых ракет Taurus. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.
«Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца, поскольку, как мне кажется, это нечестно», — приводятся в материале слова генсека альянса.
Обозреватели также уточнили, что глава киевского режима зачастил с критикой в адрес Шольца из-за отказа поставлять дальнобойные ракеты Taurus и телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, ранее канцлер Германии отказался передавать Киеву ракеты Taurus. Подобные заявления он делал неоднократно. А кабмин ФРГ исключил пересмотр решения не поставлять Украине ракеты. Также Шольц провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, что сочли элегантной оплеухой Зеленскому. В ходе откровенной беседы, которая продлилась час, президент РФ заявил, что причина конфликта на Украине — агрессивная политика НАТО против нашей страны.