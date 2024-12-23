«Это нечестно»: Генсек НАТО осадил Зеленского за неуместные выпады в адрес Шольца

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в защиту канцлера Германии Олафа Шольца, ответив на критику Владимира Зеленского в связи с поставками крылатых ракет Taurus. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

«Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца, поскольку, как мне кажется, это нечестно», — приводятся в материале слова генсека альянса.