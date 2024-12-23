«Презираю»: Гордон вспомнила, как Седокова спала с её мужем, пока она лежала на сохранении
Екатерина Гордон обвинила Анну Седокову в романе с её бывшим мужем Жориным
Екатерина Гордон и Анна Седокова. Обложка © Telegram / Гордон Екатерина / Анна Седокова | Anna Sedokova
Юрист, телеведущая и певица Екатерина Гордон рассказала, почему ей совсем не жаль Анну Седокову, которая столкнулась с травлей после смерти экс-мужа Яниса Тиммы. По её мнению, певица из тех людей, которые в чужой семье уничтожают всё пространство вокруг, ища лишь экономическую выгоду для себя.
«Аню Седокову презираю как явление. Таких персонажей мамы сыновей должны гнать из дома поганой метлой из квартиры, что, кстати, в своё время многие и сделали», — написала Гордон в своём телеграм-канале.
Телеведущая также намекнула на неверность Седовокой бывшему мужу Янису и рассказала, как сама пострадала из-за неё 12 лет назад. Тогда Екатерина ждала ребёнка от своего мужа Сергея Жорина и попала в больницу на сохранение. В это время, по словам юриста, к её мужу перебиралась жить Анна.
«Анечка совершенно спокойно расставляла скляночки на полочке, где ещё стояли мои кремы. Конечно, её скляночки потом вылетели оттуда вместе с её нехитрым шмотом», — заявила телеведущая.
Гордон сообщила, что во всей этой ситуации она сочувствует только погибшему спортсмену, рядом с которым не оказалось врача или психолога, чтобы помочь.
«На этом вообще упоминание этой мадамы в моих лентах закончим», — подытожила она.
Ранее Гордон уже подключалась к травле Седоковой из-за гибели Яниса Тиммы. Юрист заметила, что ей жаль именно спортсмена, который умер так «нелепо и грустно». Телеведущая вспомнила историю самоубийства поэта Владимира Маяковского, заметив, что у каждого есть по своей Лиле Брик, для которой он недостаточно богат или талантлив. Напомним, что 17 декабря Янис был найден мёртвым в хостеле в Москве. Накануне Анна праздновала день рождения. Вблизи тела был найден телефон с номером певицы и просьбой связаться с ней. Седокова записала видео в слезах, в котором попросила не беспокоить её семью. Позже стало известно, что она попала в больницу с нервным срывом. Певица до сих пор находится в медицинском учреждении.