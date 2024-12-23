«Презираю»: Гордон вспомнила, как Седокова спала с её мужем, пока она лежала на сохранении

Юрист, телеведущая и певица Екатерина Гордон рассказала, почему ей совсем не жаль Анну Седокову, которая столкнулась с травлей после смерти экс-мужа Яниса Тиммы. По её мнению, певица из тех людей, которые в чужой семье уничтожают всё пространство вокруг, ища лишь экономическую выгоду для себя.

«Аню Седокову презираю как явление. Таких персонажей мамы сыновей должны гнать из дома поганой метлой из квартиры, что, кстати, в своё время многие и сделали», — написала Гордон в своём телеграм-канале.

Телеведущая также намекнула на неверность Седовокой бывшему мужу Янису и рассказала, как сама пострадала из-за неё 12 лет назад. Тогда Екатерина ждала ребёнка от своего мужа Сергея Жорина и попала в больницу на сохранение. В это время, по словам юриста, к её мужу перебиралась жить Анна.

«Анечка совершенно спокойно расставляла скляночки на полочке, где ещё стояли мои кремы. Конечно, её скляночки потом вылетели оттуда вместе с её нехитрым шмотом», — заявила телеведущая.

Гордон сообщила, что во всей этой ситуации она сочувствует только погибшему спортсмену, рядом с которым не оказалось врача или психолога, чтобы помочь.