Ил-76 доставит из Казахстана в Москву выживших в авиакатастрофе россиян

Авиация МЧС России доставит из Казахстана в Москву россиян, которые пострадали при крушении самолёта азербайджанских авиалиний в Актау. Ведомство опубликовало в телеграм-канале видео подготовки к вылету Ил-76, на борту которого есть всё необходимое медоборудование, в том числе аппараты искусственного дыхания, кардиомониторы, специальные медицинские модули.