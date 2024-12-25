Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 14:21

Ил-76 доставит из Казахстана в Москву выживших в авиакатастрофе россиян

Авиация МЧС России доставит из Казахстана в Москву россиян, которые пострадали при крушении самолёта азербайджанских авиалиний в Актау. Ведомство опубликовало в телеграм-канале видео подготовки к вылету Ил-76, на борту которого есть всё необходимое медоборудование, в том числе аппараты искусственного дыхания, кардиомониторы, специальные медицинские модули.

Ил-76 готовят к вылету за пострадавшими в авиакатастрофе в Казахстане. Видео © Telegram / МЧС России

«Санитарный рейс выполняется по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Во время полёта пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и группа специалистов Минздрава России», — уточнили в ведомстве.

В Сети обсуждают странные отверстия на фюзеляже разбившегося в Актау самолёта
В Сети обсуждают странные отверстия на фюзеляже разбившегося в Актау самолёта

Напомним, пассажирский самолёт Embraer 190 «Азербайджанских Авиалиний» потерпел крушение утром 25 декабря при заходе на посадку в аэропорту казахстанского города Актау. На борту было 67 человек, включая экипаж. Среди пассажиров — 16 россиян. Выжили, по последним данным, 32 человека, оба пилота погибли. Предварительной причиной трагедии называлось столкновение с птицами и отказ системы управления. Также, возможно, внутри салона взорвался газовый баллон, из-за чего люди начали терять сознание.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Авиакатастрофа в Казахстане
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar