Ил-76 доставит из Казахстана в Москву выживших в авиакатастрофе россиян
Авиация МЧС России доставит из Казахстана в Москву россиян, которые пострадали при крушении самолёта азербайджанских авиалиний в Актау. Ведомство опубликовало в телеграм-канале видео подготовки к вылету Ил-76, на борту которого есть всё необходимое медоборудование, в том числе аппараты искусственного дыхания, кардиомониторы, специальные медицинские модули.
Ил-76 готовят к вылету за пострадавшими в авиакатастрофе в Казахстане. Видео © Telegram / МЧС России
«Санитарный рейс выполняется по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Во время полёта пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и группа специалистов Минздрава России», — уточнили в ведомстве.
Напомним, пассажирский самолёт Embraer 190 «Азербайджанских Авиалиний» потерпел крушение утром 25 декабря при заходе на посадку в аэропорту казахстанского города Актау. На борту было 67 человек, включая экипаж. Среди пассажиров — 16 россиян. Выжили, по последним данным, 32 человека, оба пилота погибли. Предварительной причиной трагедии называлось столкновение с птицами и отказ системы управления. Также, возможно, внутри салона взорвался газовый баллон, из-за чего люди начали терять сознание.
Telegram / МЧС России