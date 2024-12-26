Актёр Борис Щербаков наплевал на проблемы с сердцем и отказался от кардиостимулятора

Врачи оценивают состояние звезды как нормальное, но настаивают на установке электрокардиостимулятора из-за серьёзных нарушений ритма сердца. Щербаков на это не соглашается. Также артисту диагностировали проблемы с позвоночником. У него отёк спинного мозга в районе шеи, который грозит параличом конечностей в случае отказа от лечения.