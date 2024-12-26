Актёр Борис Щербаков наплевал на проблемы с сердцем и отказался от кардиостимулятора
Актёр Борис Щербаков отказался от кардиостимулятора, вопреки предписанию врача
Борис Щербаков. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
Актёр Борис Щербаков отказывается устанавливать кардиостимулятор, который ему рекомендуют лечащие врачи из-за проблем с сердцем, пишет Mash. 24 декабря народного артиста выписали из больницы.
Врачи оценивают состояние звезды как нормальное, но настаивают на установке электрокардиостимулятора из-за серьёзных нарушений ритма сердца. Щербаков на это не соглашается. Также артисту диагностировали проблемы с позвоночником. У него отёк спинного мозга в районе шеи, который грозит параличом конечностей в случае отказа от лечения.
Напомним, Щербакова госпитализировали ночью 5 декабря после того, как супруга нашла его без сознания на лестничной площадке. Он сильно ударился головой. Придя в сознание, артист пожаловался на головные боли и головокружение. У него диагностировали нарушения сердечного ритма и перелом черепа и костей челюсти. Звёздному пациенту провели операцию, зафиксировав смещённую скуловую кость металлической спицей. Несмотря на болезнь Щербаков сохраняет позитивный настрой и верит в своё скорейшее выздоровление.