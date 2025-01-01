Похмельный тест: На какую всратую игрушку вы похожи 1 января, исходя из алкоголя в новогоднюю ночь

Уже успели поделиться снимками с новогодней вечеринки в соцсетях или большинство из них не прошли цензуру? Тогда мы спешим вас поздравить: новогодняя ночь прошла на высоте! И вот когда звон бокалов, грохот хлопушек и смех друзей начинают утихать, самое время расслабиться, выпить воды с лимоном и прокрутить самые яркие моменты веселья. А вместе с этим вспомнить, какой напиток стал хитом праздника, и узнать, на какую смешную новогоднюю игрушку вы теперь похожи!