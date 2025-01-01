Похмельный тест: На какую всратую игрушку вы похожи 1 января, исходя из алкоголя в новогоднюю ночь
Когда, если не в Новый год, позволить себе отпустить все дела, войти в кураж и отметить заслуженные победы? Надеемся, вчера вы этим и занимались! А теперь посмотрите, на кого стали похожи.
Уже успели поделиться снимками с новогодней вечеринки в соцсетях или большинство из них не прошли цензуру? Тогда мы спешим вас поздравить: новогодняя ночь прошла на высоте! И вот когда звон бокалов, грохот хлопушек и смех друзей начинают утихать, самое время расслабиться, выпить воды с лимоном и прокрутить самые яркие моменты веселья. А вместе с этим вспомнить, какой напиток стал хитом праздника, и узнать, на какую смешную новогоднюю игрушку вы теперь похожи!
Не торопитесь составлять планы на праздники, пока не посмотрите, что необходимо сделать в ближайшие дни каждому знаку зодиака. Возможно, именно вам придётся немедленно заняться спортом! А если хотите провести выходные в гармонии и умиротворении, то научитесь спорить со второй половинкой экологично, без агрессии и повышенного голоса. Всего 8 правил спасут ваши отношения и помогут добиться своего!
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