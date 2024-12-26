Меняйло: Власти помогут собственнику «Алании Молл» восстановить работу ТЦ

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло сообщил, что региональные власти помогут собственнику «Алании Молл» в кратчайшие сроки восстановить полноценную работу ТЦ. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами, а также продублировал его в своём официальном телеграм-канале.

По его словам, первые три этажа, пострадавшие незначительно, приведут в порядок в течение двух недель, после чего ТЦ возобновит работу. При этом четвёртый этаж, на который пришёлся основной удар, пока будет закрыт — там для восстановительных работ потребуется больше времени.

«Кроме того, собственник «Алании Молл» в зависимости от ущерба конкретной торговой точки освободит предпринимателей от арендной платы сроком от месяца и более», — говорится в сообщении Меняйло.