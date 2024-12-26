Меняйло: Власти помогут собственнику «Алании Молл» восстановить работу ТЦ
Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло сообщил, что региональные власти помогут собственнику «Алании Молл» в кратчайшие сроки восстановить полноценную работу ТЦ. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами, а также продублировал его в своём официальном телеграм-канале.
По его словам, первые три этажа, пострадавшие незначительно, приведут в порядок в течение двух недель, после чего ТЦ возобновит работу. При этом четвёртый этаж, на который пришёлся основной удар, пока будет закрыт — там для восстановительных работ потребуется больше времени.
«Кроме того, собственник «Алании Молл» в зависимости от ущерба конкретной торговой точки освободит предпринимателей от арендной платы сроком от месяца и более», — говорится в сообщении Меняйло.
Он уточнил, что здание «Алании Молл» было застраховано, власти республики помогут в получении страховых выплат в кратчайшие сроки.
25 декабря утро города Владикавказа омрачилось трагическим событием. Внутри торгово-развлекательного центра «Алания Молл» прогремел взрыв, повлекший за собой возникновение пожара. В результате этого инцидента пострадали девять человек, одна женщина скончалась. Семье погибшей выплатят 1 млн рублей. На начальном этапе в качестве основной причины рассматривалась версия взрыва бытового газа. Однако впоследствии глава республики Сергей Меняйло озвучил информацию о том, что причиной взрыва стал украинский дрон. В кратчайшие сроки о случившемся был проинформирован президент Российской Федерации Владимир Путин.
Telegram / МЧС России