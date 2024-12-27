Четверо пострадавших при крушении Embraer E190 находятся в реанимации в Актау
Место крушения самолёта в Актау. Обложка © Telegram / Tengrinews / Азамат Сарсенбаев
Четыре человека, которые пострадали в катастрофе пассажирского самолёта компании Azerbaijan Airlines около города Актау в Казахстане, находятся в реанимации в Мангистауской областной многопрофильной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.
«В настоящее время в больнице получают лечение шесть больных, пострадавших в авиакатастрофе в Актау. Четыре человека находятся в реанимационных центрах», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что состояние одного пациента является очень тяжёлым, а трёх других — стабильно тяжёлым.
Напомним, что 25 декабря самолёт Embraer Е190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи Актау. Из-за плотного тумана в Грозном лайнер перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Казахстан. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, из них 16 россиян. В результате катастрофы погибли 38 человек, ещё 29 попали в больницы. В России, Азербайджане и Казахстане возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности. Вечером 25 декабря эксперты нашли на месте ЧП один чёрный ящик. Второй был обнаружен днём 26 декабря.