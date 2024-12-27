Четверо пострадавших при крушении Embraer E190 находятся в реанимации в Актау

Четыре человека, которые пострадали в катастрофе пассажирского самолёта компании Azerbaijan Airlines около города Актау в Казахстане, находятся в реанимации в Мангистауской областной многопрофильной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

«В настоящее время в больнице получают лечение шесть больных, пострадавших в авиакатастрофе в Актау. Четыре человека находятся в реанимационных центрах», — указано в сообщении.