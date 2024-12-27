Кремль раскритиковал Норвегию за отказ спасать российских моряков
Песков: Отказ норвежского судна помочь российским морякам — вопиющий случай
В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков с терпящего бедствие корабля в Средиземном море. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, данный поступок является вопиющим случаем.
«Если действительно была не оказала помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Напомним, 24 декабря российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. ЧП произошло в международных водах между Алжиром и Испанией из-за взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа удалось спасти, ещё двое считаются пропавшими без вести. Причиной крушения судна назван теракт. После взрыва на борту нашли пробоину размером 50 на 50 см. Находившееся рядом норвежское судно отказалось спасать российских моряков, на помощь им пришли испанцы.
Life.ru / Kandinsky 3.1