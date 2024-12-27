Кремль раскритиковал Норвегию за отказ спасать российских моряков

В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков с терпящего бедствие корабля в Средиземном море. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, данный поступок является вопиющим случаем.

«Если действительно была не оказала помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — подчеркнул он в беседе с журналистами.