Куренков встретится с Путиным и доложит о последствиях разлива мазута на Кубани
Сегодня, в День спасателя, глава МЧС России Александр Куренков встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне руководитель ведомства вернулся из Краснодарского края, где произошёл разлив мазута после крушения танкеров.
«С докладом в середине дня у Путина будет Куренков, он вернулся из зоны ЧС федерального значения», — поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее режим ЧС федерального уровня ввели на Кубани из-за разлива мазута. Напомним, что 15 декабря в водах Керченского пролива затонули танкеры «Волгонефть», которые перевозили нефтепродукты. В результате в море попало около 9 тысяч тонн мазута, а затем топливо вынесло на прибрежные территории Краснодарского региона. Загрязнено 54 км береговой линии на Кубани, из них 44 км — в Анапе. Экологи считают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под угрозой пляжный сезон в 2025 году.
Life.ru