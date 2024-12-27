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Регион
27 декабря, 10:37

Куренков встретится с Путиным и доложит о последствиях разлива мазута на Кубани

Сегодня, в День спасателя, глава МЧС России Александр Куренков встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне руководитель ведомства вернулся из Краснодарского края, где произошёл разлив мазута после крушения танкеров.

«С докладом в середине дня у Путина будет Куренков, он вернулся из зоны ЧС федерального значения», — поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее режим ЧС федерального уровня ввели на Кубани из-за разлива мазута. Напомним, что 15 декабря в водах Керченского пролива затонули танкеры «Волгонефть», которые перевозили нефтепродукты. В результате в море попало около 9 тысяч тонн мазута, а затем топливо вынесло на прибрежные территории Краснодарского региона. Загрязнено 54 км береговой линии на Кубани, из них 44 км — в Анапе. Экологи считают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под угрозой пляжный сезон в 2025 году.

Кондратьев оценил угрозу срыва курортного сезона на Кубани после разлива мазута
Кондратьев оценил угрозу срыва курортного сезона на Кубани после разлива мазута
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Life.ru

Алена Пенчугина
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