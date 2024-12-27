На норвежском судне, отказавшем в спасении российских моряков, были русскоязычные
Среди экипажа норвежского судна Oslo Carrier 3, отказавшегося помочь российским морякам, были и русскоязычные. Об этом сообщили в группе компаний «Оборонлогистика», которая владеет потерпевшим крушение сухогрузом Ursa Major.
«Шлюпка направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое находилось неподалёку. При подходе спасательной шлюпки к борту это судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет», — приводит ТАСС сообщение компании.
Также в «Оборонлогистике» напомнили, что данное решение грубо нарушает статью 10 Международной конвенции о спасании 1989 года.
Напомним, 24 декабря российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море. ЧП произошло в международных водах между Алжиром и Испанией из-за взрыва в машинном отделении. 14 членов экипажа удалось спасти, ещё двое считаются пропавшими без вести. Причиной крушения судна назван теракт. После взрыва на борту нашли пробоину размером 50 на 50 см. Находившееся рядом норвежское судно не стало спасать российских моряков, на помощь им пришли испанцы.