На норвежском судне, отказавшем в спасении российских моряков, были русскоязычные

Среди экипажа норвежского судна Oslo Carrier 3, отказавшегося помочь российским морякам, были и русскоязычные. Об этом сообщили в группе компаний «Оборонлогистика», которая владеет потерпевшим крушение сухогрузом Ursa Major.

«Шлюпка направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое находилось неподалёку. При подходе спасательной шлюпки к борту это судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет», — приводит ТАСС сообщение компании.