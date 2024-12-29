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Регион
29 декабря, 07:57

В Грузии рассказали, где будет работать новый президент после инаугурации

Папуашвили: Кавелашвили после инаугурации будет работать во дворце президента

Президент Грузии Михаил Кавелашвили. Обложка © ТАСС / AP

Президент Грузии Михаил Кавелашвили. Обложка © ТАСС / AP

Шестой лидер Грузии Михаил Кавелашвили после инаугурации будет работать в президентском дворце, который находится на площади Орбелиани. Такое заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили во время брифинга.

Инаугурация президента Грузии Михаила Кавелашвили. Видео © Telegram / Sputnik Грузия

«Конечно же, [Кавелашвили начнёт работать] на площади Орбелиани. Это здание Зурабишвили не досталось по наследству. Оно принадлежит грузинскому народу и его президенту», — отметил Папуашвили.

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Напомним, 29 декабря в Грузии проходит инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили ранее отказалась сложить полномочия и потребовала провести в стране новые парламентские выборы. В день инаугурации политик заявила, что покинет президентский дворец Грузии. Михаил Кавелашвили принял присягу и вступил в должность лидера страны.

Дарья Нарыкова
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