В Грузии рассказали, где будет работать новый президент после инаугурации
Папуашвили: Кавелашвили после инаугурации будет работать во дворце президента
Президент Грузии Михаил Кавелашвили. Обложка © ТАСС / AP
Шестой лидер Грузии Михаил Кавелашвили после инаугурации будет работать в президентском дворце, который находится на площади Орбелиани. Такое заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили во время брифинга.
Инаугурация президента Грузии Михаила Кавелашвили. Видео © Telegram / Sputnik Грузия
«Конечно же, [Кавелашвили начнёт работать] на площади Орбелиани. Это здание Зурабишвили не досталось по наследству. Оно принадлежит грузинскому народу и его президенту», — отметил Папуашвили.
Напомним, 29 декабря в Грузии проходит инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили ранее отказалась сложить полномочия и потребовала провести в стране новые парламентские выборы. В день инаугурации политик заявила, что покинет президентский дворец Грузии. Михаил Кавелашвили принял присягу и вступил в должность лидера страны.