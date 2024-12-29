Сторонники Зурабишвили перекрыли проспект у здания парламента в Грузии

Сторонники грузинской оппозиции переместились от президентского дворца к парламенту и перекрыли проходящий мимо него проспект Руставели. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Грузия.

Сторонники Зурабишвили переместились от резиденции к зданию парламента Грузии. Видео © Telegram / Sputnik Грузия

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря, покинула площадь перед дворцом президента. Её аплодисментами проводили около трёх тысяч сторонников оппозиции, после чего двинулись к парламенту и перекрыли проспект. Кроме того, протестующие показывают «красную карточку» новому президенту Михаилу Кавелашвили.