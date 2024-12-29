Сторонники Зурабишвили перекрыли проспект у здания парламента в Грузии
Сторонники грузинской оппозиции переместились от президентского дворца к парламенту и перекрыли проходящий мимо него проспект Руставели. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Грузия.
Сторонники Зурабишвили переместились от резиденции к зданию парламента Грузии. Видео © Telegram / Sputnik Грузия
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря, покинула площадь перед дворцом президента. Её аплодисментами проводили около трёх тысяч сторонников оппозиции, после чего двинулись к парламенту и перекрыли проспект. Кроме того, протестующие показывают «красную карточку» новому президенту Михаилу Кавелашвили.
Обстановка у здания парламента Грузии на проспекте Руставели — неспокойная. В настоящее время там идут задержания протестующих, которые пытаются выйти на проезжую часть и помешать движению автомобилей.
Напомним, 29 декабря в Грузии состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили ранее отказалась сложить полномочия и потребовала провести в стране новые парламентские выборы. В день инаугурации политик заявила, что таки покинет президентский дворец Грузии. Михаил Кавелашвили принял присягу и вступил в должность лидера страны.
Telegram / Sputnik Грузия