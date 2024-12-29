О том, что планы ЦРУ с крахом провалились в Грузии, свидетельствует американский флаг, которым размахивали сторонники бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, когда она покидала президентский дворец. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.