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Регион
29 декабря, 15:11

Во Франции назвали уход Зурабишвили из резиденции провалом ЦРУ

Филиппо назвал уход Зурабишвили из дворца под флагом США провалом ЦРУ в Грузии

О том, что планы ЦРУ с крахом провалились в Грузии, свидетельствует американский флаг, которым размахивали сторонники бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, когда она покидала президентский дворец. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Посмотрите на американский флаг, которым размахивают её немногочисленные сторонники <…>. Это провал ЦРУ. Агент ЕС и НАТО не смогла остаться во дворце», — написал Филиппо.
Сторонники бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили размахивают американским флагом. © Обложка X / f_philippot

Сторонники бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили размахивают американским флагом. © Обложка X / f_philippot

Напомним, 29 декабря в Грузии состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили ранее отказалась сложить полномочия и потребовала провести в стране новые парламентские выборы. В день инаугурации политик заявила, что таки покинет президентский дворец Грузии. Михаил Кавелашвили принял присягу и вступил в должность лидера страны.

Сторонники Зурабишвили перекрыли проспект у здания парламента в Грузии
Сторонники Зурабишвили перекрыли проспект у здания парламента в Грузии
Обложка ©

ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI

Мария Любицкая
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