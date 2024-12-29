Во Франции назвали уход Зурабишвили из резиденции провалом ЦРУ
Филиппо назвал уход Зурабишвили из дворца под флагом США провалом ЦРУ в Грузии
О том, что планы ЦРУ с крахом провалились в Грузии, свидетельствует американский флаг, которым размахивали сторонники бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, когда она покидала президентский дворец. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Посмотрите на американский флаг, которым размахивают её немногочисленные сторонники <…>. Это провал ЦРУ. Агент ЕС и НАТО не смогла остаться во дворце», — написал Филиппо.
Сторонники бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили размахивают американским флагом. © Обложка X / f_philippot
Напомним, 29 декабря в Грузии состоялась инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили ранее отказалась сложить полномочия и потребовала провести в стране новые парламентские выборы. В день инаугурации политик заявила, что таки покинет президентский дворец Грузии. Михаил Кавелашвили принял присягу и вступил в должность лидера страны.
ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI