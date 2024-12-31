В Абхазии изъяли оружие из дома депутата Харазии, подозреваемого в убийстве

В доме депутата парламента Абхазии Адгура Харазии, которого подозревают в убийстве коллеги Вахтанга Голандзии и покушении на убийство парламентрия Кана Кварчии, прошёл обыск. Следственное управление Генпрокуратуры республики изъяло огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ведомства.

В ГП уточнили, что в домовладении в селе Багмаран Гулрыпшского района обнаружили и изъяли огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождении Харазии продолжаются.