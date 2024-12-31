В Абхазии изъяли оружие из дома депутата Харазии, подозреваемого в убийстве
Адгур Харазия. Обложка © council.gov.ru
В доме депутата парламента Абхазии Адгура Харазии, которого подозревают в убийстве коллеги Вахтанга Голандзии и покушении на убийство парламентрия Кана Кварчии, прошёл обыск. Следственное управление Генпрокуратуры республики изъяло огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ведомства.
В ГП уточнили, что в домовладении в селе Багмаран Гулрыпшского района обнаружили и изъяли огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождении Харазии продолжаются.
«Экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии назначил судебно-баллистическую экспертизу», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что 19 декабря Харазия устроил стрельбу в здании парламента Абхазии. В результате этого инцидента был убит депутат Голандзия, а Кварчия получил ранения. После стрельбы Харазия скрылся. Парламент принял решение о лишении его неприкосновенности. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства. После случившегося неизвестные обстреляли дом депутата в центре Сухума. Под обстрелом оказалась кухня и спальня, но обошлось без пострадавших.