США подстрекают Зеленского к новому «наступу» на Курск ради козырей в переговорах

Украине придётся удерживать свои войска в Курской области до последнего, чтобы иметь козыри за столом переговоров с Россией. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Их позиция в Курске важна, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году», — пояснил американский чиновник.