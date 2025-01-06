США подстрекают Зеленского к новому «наступу» на Курск ради козырей в переговорах
Блинкен предупредил Киев о значимости боёв под Курском для переговоров с РФ
Украине придётся удерживать свои войска в Курской области до последнего, чтобы иметь козыри за столом переговоров с Россией. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Их позиция в Курске важна, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году», — пояснил американский чиновник.
Как уже писал Life.ru, ВСУ утром 5 января попытались начать контрнаступление тремя колоннами в нескольких селениях под Курском. Перед атакой они отправили в регион шар-террорист. Российские войска успешно отбили контратаки. С воздуха сняли видео уничтожения британского Challenger. Алаудинов рассказал о кладбище техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. А 6 января Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут пройти уже 25 января.
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