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Регион
6 января, 11:51

США подстрекают Зеленского к новому «наступу» на Курск ради козырей в переговорах

Блинкен предупредил Киев о значимости боёв под Курском для переговоров с РФ

Украине придётся удерживать свои войска в Курской области до последнего, чтобы иметь козыри за столом переговоров с Россией. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Их позиция в Курске важна, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году», — пояснил американский чиновник.

Три колонны в металлолом: Минобороны доложило об остановке прорыва ВСУ под Курском
Три колонны в металлолом: Минобороны доложило об остановке прорыва ВСУ под Курском

Как уже писал Life.ru, ВСУ утром 5 января попытались начать контрнаступление тремя колоннами в нескольких селениях под Курском. Перед атакой они отправили в регион шар-террорист. Российские войска успешно отбили контратаки. С воздуха сняли видео уничтожения британского Challenger. Алаудинов рассказал о кладбище техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. А 6 января Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут пройти уже 25 января.

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Татьяна Миссуми
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