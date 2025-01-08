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8 января, 17:17

AZAL приостанавливает все рейсы из Баку в Казань и обратно

«Азербайджанские авиалинии» приостанавливают все рейсы до Казани

Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает рейсы из Баку в Казань и обратно. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что это сделано для обеспечения безопасности полётов. Пассажиры, купившие билеты на этот маршрут, могут вернуть деньги без штрафа или изменить направление.

AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана «Ковёр»
AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана «Ковёр»

Напомним, 25 декабря самолёт Embraer E-190 авиакомпании AZAL упал рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Борт направлялся из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых было семеро россиян. 29 пассажиров выжили. 28 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших. Алиев заявил, что разбившийся самолёт AZAL был повреждён «вследствие обстрела с земли».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GARIS201

Оксана Попова
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