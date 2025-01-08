AZAL приостанавливает все рейсы из Баку в Казань и обратно

Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает рейсы из Баку в Казань и обратно. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что это сделано для обеспечения безопасности полётов. Пассажиры, купившие билеты на этот маршрут, могут вернуть деньги без штрафа или изменить направление.