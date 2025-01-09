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Регион
9 января, 12:22

ВСУ атаковали Курскую область из миномётов после провала контрнаступа

ВСУ обстреляли из миномётов курский посёлок Тёткино, ранен мирный житель

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером 8 января атаковали из миномётов посёлок Тёткино в Курской области после провального контрнаступления. В результате обстрела был ранен мирный житель, сообщил в своём Телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

«В результате миномётного обстрела поселка Теткино Глушковского района мирный житель 1963 года рождения получил осколочные ранения. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице», — написал Хинштейн.

Пострадавшего навестил и осмотрел врио заместителя губернатора, заслуженный врач РФ Андрей Белостоцкий. По словам главы региона, его жизни уже ничто не угрожает.

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За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 190 военнослужащих

Напомним, что утром 5 января ВСУ попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако российские военные успешно отразили эти атаки. Алаудинов рассказал, что после трёх «накатов» под Суджей от украинских батальонов осталось только кладбище военной техники. Минобороны РФ 6 января доложило о полной остановке украинской атаки. А Алаудинов опубликовал видео с пленным, который рассказал об ужасных условиях содержания в армии Зеленского.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Андрей Бражников
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