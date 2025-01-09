ВСУ атаковали Курскую область из миномётов после провала контрнаступа

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вечером 8 января атаковали из миномётов посёлок Тёткино в Курской области после провального контрнаступления. В результате обстрела был ранен мирный житель, сообщил в своём Телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

«В результате миномётного обстрела поселка Теткино Глушковского района мирный житель 1963 года рождения получил осколочные ранения. Сейчас он находится в Курской областной клинической больнице», — написал Хинштейн.