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11 января, 08:19

Стало известно, что будет с имуществом Блиновской после прекращения взыскания 1,1 миллиарда

Адвокат Алёшкин: Имущество Блиновской распродадут на торгах, чтобы закрыть долг

Елена Блиновская. Фото © Life.ru

Елена Блиновская. Фото © Life.ru

Прекращение исполнительного производства по делу Елены Блиновской не означает снятия с неё долга по налогам в размере 1,1 млрд рублей. Просто теперь взысканием задолженности с «королевы марафонов» будут заниматься не судебные приставы, пояснил адвокат Андрей Алёшкин.

По словам правозащитника, государство всё равно заберёт положенное. Однако из-за того, что блогерша была объявлена банкротом, деньги возьмут не с её счетов, а с помощью продажи имущества на торгах.

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«Здесь, к сожалению, нет ничего радостного. Реализации имущества будет идти по решению конкурсного управляющего. То есть своими действиями она доверила свою жизнь третьим лицам», — высказался адвокат в беседе с РИА «ФедералПресс».

Он добавил, что обязанность платить налоги в бюджет РФ не имеет срока давности.

Напомним, в сентябре прошлого года Блиновской продлили арест как минимум до 2 февраля 2025 года по делу о неуплате налогов.  В октябре с нескольких её счетов сняли аресты на сумму более 165 млн рублей, чтобы она могла оплатить задолженность. В ноябре суд признал блогершу банкротом, в связи с чем ФНС остановила процесс взыскания с Блиновской 1,1 млрд рублей долга по налогам, а суд постановил запустить процедуру реализации имущества, чтобы с вырученных средств закрыть долг. На фоне всех этих событий «королева марафонов» через Верховный суд России пытается пересмотреть расчёт недоимки по НДС и НДФЛ, а также снизить суммы штрафа и пени.

Алёна Зиновьева
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