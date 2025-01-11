Стало известно, что будет с имуществом Блиновской после прекращения взыскания 1,1 миллиарда

Прекращение исполнительного производства по делу Елены Блиновской не означает снятия с неё долга по налогам в размере 1,1 млрд рублей. Просто теперь взысканием задолженности с «королевы марафонов» будут заниматься не судебные приставы, пояснил адвокат Андрей Алёшкин.

По словам правозащитника, государство всё равно заберёт положенное. Однако из-за того, что блогерша была объявлена банкротом, деньги возьмут не с её счетов, а с помощью продажи имущества на торгах.

«Здесь, к сожалению, нет ничего радостного. Реализации имущества будет идти по решению конкурсного управляющего. То есть своими действиями она доверила свою жизнь третьим лицам», — высказался адвокат в беседе с РИА «ФедералПресс».