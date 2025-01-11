Названа причина появления трещины в корме затонувшего в Чёрном море танкера
Трещина у затонувшего в Чёрном море танкера «Волгонефть» появилась из-за шторма
Трещина образовалась в кормовой части танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Чёрном море, из-за штормов. О возможной причине пробоины сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Специалисты назвали наиболее вероятную причину разлива — трещина в корпусе образовалась в результате прошедших штормов. Накануне, пока это ещё было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы», — говорится в сообщении.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». Нефтепродукты оказались на берегу, и загрязнение распространилось на более чем 60 км. Волонтёры и власти прилагают все усилия для ликвидации последствий экологической катастрофы. Ситуацию осложняют новые выбросы мазута из затонувшего танкера. В январе масляное пятно достигло берегов Севастополя. Чтобы привлечь туристов летом, отельерам, вероятно, придётся значительно снизить цены. Убрать все загрязнения к началу купального сезона специалистам, скорее всего, не удастся.
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