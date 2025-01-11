Названа причина появления трещины в корме затонувшего в Чёрном море танкера

Трещина образовалась в кормовой части танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Чёрном море, из-за штормов. О возможной причине пробоины сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Специалисты назвали наиболее вероятную причину разлива — трещина в корпусе образовалась в результате прошедших штормов. Накануне, пока это ещё было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы», — говорится в сообщении.