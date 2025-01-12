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Регион
12 января, 13:23

Появились новые кадры пожара в Калифорнии, сделанные из космоса

Пожары в Калифорнии — вид из космоса. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Пожары в Калифорнии — вид из космоса. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Роскосмос» опубликовал новые кадры пожара в Лос-Анджелесе, сделанные из космоса. Съёмка велась со спутника «Ресурс-П». Фотографии опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

«Роскосмос продолжает следить за пожарами, охватившими районы округа Лос-Анджелес — съёмка спутника «Ресурс-П», — подчеркнула пресс-служба корпорации.

Другие кадры из космоса этого крупного возгорания ранее сделал Александр Горбунов. Общая площадь сгоревших территорий превышает 1300 гектаров. Сильные ветры и засушливые условия стали основными факторами, которые способствовали распространению огня.

Напомним, что пожар в Лос-Анджелесе начался 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают именитые знаменитости, были эвакуированы. К 9 января огонь разошёлся на 10 тысяч гектаров. В регионе объявили чрезвычайное положение. Первичные данные указывали, что причиной пожара стал поджог, подозреваемого уже задержали. Число погибших в результате возгорания выросло до 16 человек. Возможной причиной возгорания назвали обрыв проводов на линии электропередачи.

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Полина Никифорова
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