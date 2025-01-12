Появились новые кадры пожара в Калифорнии, сделанные из космоса

«Роскосмос» опубликовал новые кадры пожара в Лос-Анджелесе, сделанные из космоса. Съёмка велась со спутника «Ресурс-П». Фотографии опубликованы в телеграм-канале госкорпорации.

Другие кадры из космоса этого крупного возгорания ранее сделал Александр Горбунов. Общая площадь сгоревших территорий превышает 1300 гектаров. Сильные ветры и засушливые условия стали основными факторами, которые способствовали распространению огня.