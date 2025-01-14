«Чувствует себя жертвой»: Психолог рассказал о детских травмах Седоковой
Психолог Самбурский: Седокова чувствует себя жертвой в отношениях
Анна Седокова. Обложка © Telegram / Анна Седокова
Певице Анне Седоковой требуется пройти курс реабилитации, чтобы справиться с эмоциональными проблемами. Об этом заявил психолог Станислав Самбурский, объясняя, почему звезда не может выстроить нормальные семейные отношения.
«В результате [детских травм] Анна чувствует себя жертвой в отношениях и пытается из них вырваться, а её мужчины, теряя отношения, максимально остро ощущают, что такую не найдут. Без терапии Анна не сможет выбраться из этого замкнутого круга», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».
По его словам, Седокова получила психологические травмы в детстве, поэтому теперь испытывает трудности в доверии и страх близости. Кроме того, у звезды почти полностью отсутствует возможность расслабиться. Наличие троих детей от разных браков указывает на поиск стабильности, однако психологические проблемы не дают артистке построить крепкую семью, полагает специалист.
«Находя новые отношения и даже рожая ребёнка, она не может расслабиться, поскольку травмы, стресс и детство сформировали негативные паттерны в отношениях», — уверен психолог.
Напомним, в конце минувшего года Анна Седокова потеряла бывшего мужа: тело Яниса Тиммы нашли в Москве 17 декабря. Из-за перенесённой трагедии певица попала в больницу с нервным срывом. После недели молчания артистка заявила, что скорбит по бывшему возлюбленному. Она обещала расходы на похороны взять на себя, хотя на церемонию прощания в Латвию не приехала.