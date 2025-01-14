«Чувствует себя жертвой»: Психолог рассказал о детских травмах Седоковой

Певице Анне Седоковой требуется пройти курс реабилитации, чтобы справиться с эмоциональными проблемами. Об этом заявил психолог Станислав Самбурский, объясняя, почему звезда не может выстроить нормальные семейные отношения.

«В результате [детских травм] Анна чувствует себя жертвой в отношениях и пытается из них вырваться, а её мужчины, теряя отношения, максимально остро ощущают, что такую не найдут. Без терапии Анна не сможет выбраться из этого замкнутого круга», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».

По его словам, Седокова получила психологические травмы в детстве, поэтому теперь испытывает трудности в доверии и страх близости. Кроме того, у звезды почти полностью отсутствует возможность расслабиться. Наличие троих детей от разных браков указывает на поиск стабильности, однако психологические проблемы не дают артистке построить крепкую семью, полагает специалист.