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Регион
14 января, 11:47

Минобороны РФ: Украинские атаки западными ракетами не останутся без ответа

Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной. Фото © Дарья Антонова/ТАСС

Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной. Фото © Дарья Антонова/ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что украинские атаки с использованием британских и американских ракет на Брянскую область не останутся без ответа.

«Действия киевского режима, поддерживаемые западными кураторами, не останутся без последствий», — отметили в российском военном ведомстве.

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В ночь на 14 января Украина провела массовую атаку на российские регионы. Число атакованных объектов достигает десятков, из-за чего некоторые СМИ назвали налёт «рекордным». В ходе удара ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть британских ракет Storm Shadow и 31 беспилотник самолетного типа.

Первоначальные сообщения пришли из Воронежской и Тульской областей. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что все цели поражены, пострадавших нет. Аналогичную информацию подтвердил губернатор Гусев. Также были зафиксированы повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, что привело к переводу школьников на дистанционное обучение и перебоям с холодной водой. Основной удар пришёлся на Татарстан, где атаковали промышленные объекты. В результате возгорания на заводе «Оргсинтез» и газовой цистерне в пригороде Казани экстренные службы быстро справились с последствиями. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что предприятия продолжают работать в штатном режиме.

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На Украине раскрыли цель атаки ВСУ в Брянской области
Марина Фещенко
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