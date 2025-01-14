Минобороны РФ: Украинские атаки западными ракетами не останутся без ответа

В ночь на 14 января Украина провела массовую атаку на российские регионы . Число атакованных объектов достигает десятков, из-за чего некоторые СМИ назвали налёт «рекордным». В ходе удара ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть британских ракет Storm Shadow и 31 беспилотник самолетного типа.

Первоначальные сообщения пришли из Воронежской и Тульской областей. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что все цели поражены, пострадавших нет. Аналогичную информацию подтвердил губернатор Гусев. Также были зафиксированы повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, что привело к переводу школьников на дистанционное обучение и перебоям с холодной водой. Основной удар пришёлся на Татарстан, где атаковали промышленные объекты. В результате возгорания на заводе «Оргсинтез» и газовой цистерне в пригороде Казани экстренные службы быстро справились с последствиями. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что предприятия продолжают работать в штатном режиме.