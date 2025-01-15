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15 января, 17:08

Орбан не приедет в США на инаугурацию Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не приедет на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, которая пройдёт в Вашингтоне 20 января. Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Берталан Хаваши.

«20 января премьер-министр Виктор Орбан выступит на конференции в Будапеште с оценкой результатов председательства Венгрии в Совете ЕС», — отметил Хаваши в беседе с ТАСС.

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Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдёт 20 января 2025 года в Капитолии. Владимира Зеленского на праздник не позвали. А вот председатель КНР Си Цзиньпин приглашение получил. Однако тот решил не ехать в Штаты, а отправить вместо себя представителя. Кроме того, мероприятие посетят три американских миллиардера.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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