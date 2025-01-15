Минздрав: При очистке мазута на Кубани за медпомощью обратились 146 человек
Во время работ по очистке кубанского побережья от выбросов мазута поступило 146 обращений за медицинской помощью. Об этом сообщил краевой Минздрав.
«За период с 18.12.2024 г. из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью», — сказано в публикации.
142 из обратившихся получили помощь амбулаторно. Троих людей госпитализировали, к настоящему моменту они уже поправились и были выписаны. Ситуацию 146-го обратившегося за помощью в ведомстве не уточнили. В Крыму и Севастополе жалоб на состояние здоровья не поступало.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в акваторию попали около трёх тысяч тонн нефтепродуктов, которые уже сгубили десятки морских жителей, в том числе 32 дельфинов. Сперва выбросы мазута достигли кубанских берегов, а к концу декабря и побережья Крыма. Черноморскую акваторию смогли полностью очистить от загрязнения нефтепродуктами к середине января.
Telegram / Минздрав Кубани