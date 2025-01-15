Минздрав: При очистке мазута на Кубани за медпомощью обратились 146 человек

Во время работ по очистке кубанского побережья от выбросов мазута поступило 146 обращений за медицинской помощью. Об этом сообщил краевой Минздрав.

«За период с 18.12.2024 г. из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью», — сказано в публикации.