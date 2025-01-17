Глава «Молдовагаз» Чебан признал исторический долг перед «Газпромом» в $709 млн

В Молдавии признали исторический долг перед «Газпромом» в размере 709 миллионов американских долларов. Исполняющий обязанность председателя правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что «Газпром» имеет неоспоримое право требовать его выплаты. Так он прокомментировал высказывания руководства Молдавии о якобы отсутствии долга.

«Есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаз» перед «Газпромом» по правому берегу Днестра в сумме $709 млн», — сказал Чебан в эфире телеканала ТВ-8.

По его словам, этот долг отражён в бухучёте и никто его не аннулировал. «Газпром» имеет полное право требовать выплаты задолженности, отметил глава предприятия, напомнив о соответствующем решении Московского коммерческого арбитражного суда. При этом данная сумма не включает долг за газ непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Также Чебан отметил, что «Газпром» предлагал урегулировать, при этом речь шла о соглашении об отсрочке, а не об оплате. Руководитель «Молдовагаз» напомнил, что Кишинёв влез в долги в 2010-2014 годах, когда у власти в республике была коалиция проевропейских партий «Альянс за евроинтеграцию» (АЕИ) во главе с Михаем Гимпу, Владимиром Филатом и Марианом Лупу. Действующий президент Молдавии Майя Санду тогда была в те годы министром просвещения (2012-2015), а нынешний премьер-министр Дорин Речан занимал пост главы МВД (2012-2018). Сейчас и Санду, и Речан пытаются отрицать долг.