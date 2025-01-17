В Даркнете появилось объявление о найме киллера для убийства Трампа

В Даркнете появилось объявление о найме киллера для убийства избранного президента США Дональда Трампа в день его инаугурации 20 января.

«Нужен опытный исполнитель для события в понедельник, 20 января. Высокий риск. Требуются отличные навыки стрельбы из пистолета и винтовки. Округ Колумбия. Пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения для получения подробных инструкций. Награда — 70 тысяч долларов США», — говорится в объявлении, которое завершается восхваляющими Украину словами.