В Даркнете появилось объявление о найме киллера для убийства Трампа
В Даркнете появилось объявление о найме киллера для убийства избранного президента США Дональда Трампа в день его инаугурации 20 января.
«Нужен опытный исполнитель для события в понедельник, 20 января. Высокий риск. Требуются отличные навыки стрельбы из пистолета и винтовки. Округ Колумбия. Пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения для получения подробных инструкций. Награда — 70 тысяч долларов США», — говорится в объявлении, которое завершается восхваляющими Украину словами.
Последние строчки наводят на мысль, что объявление составлял человек с проблемами со здоровьем. Однако нельзя с уверенностью сделать вывод, что «вакансия» подлинная. Это может быть шуткой, чьей-то попыткой выставить Украину в невыгодном свете в глазах Трампа или даже провокацией американских спецслужб с целью выманить потенциальных убийц политика.
Напомним, что в 2024 году на Дональда Трампа был совершён сразу ряд покушений. В июлне его пытались застрелить во время предвыборного митинга в Пенсильвании, пуля пошла едва разминулась с его головой, оцарапав мочку уха. Американская пресса стала указывать на Иран, как заказчика, но в Тегеране отвергли эти заявления, а вновь поползшие недавно слухи лично опроверг иранский президент Масуд Пезешкиан.
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