Силы РЭБ и ПВО уничтожили пять украинских дронов в Тульской области

В Тульской области уничтожили пять украинских беспилотников. Атаку отразили средства радиолокационной борьбы и противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Отметим, что в результате ночного нападения дронов ВСУ в Тульской области произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными веществами на одном из местных предприятий. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.