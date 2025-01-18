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Регион
18 января, 03:17

Силы РЭБ и ПВО уничтожили пять украинских дронов в Тульской области

В Тульской области уничтожили пять украинских беспилотников. Атаку отразили средства радиолокационной борьбы и противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Ситуация находится под контролем», — добавил глава региона.

Опасность атаки БПЛА объявили в Смоленской и Воронежской областях
Опасность атаки БПЛА объявили в Смоленской и Воронежской областях

Отметим, что в результате ночного нападения дронов ВСУ в Тульской области произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными веществами на одном из местных предприятий. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.

Напомним, что этой ночью средства РЭБ подавили пять беспилотников ВСУ над Смоленской областью, ещё семь дронов сбили в Калужской области, также не менее 11 дронов атаковали Брянскую область, ещё несколько подавили в Воронежской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Лия Мурадьян
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