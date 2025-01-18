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18 января, 08:00

Не согреет: Россиян призвали отказаться от алкоголя после купания на Крещение

Врач Столярова: После купания на Крещение нельзя пить алкоголь

Вопреки распространённым мифам, алкоголь не согреет, а наоборот, усилит потерю тепла после купания в проруби на Крещение. По этой причине от его употребления следует отказаться, уверена врач-инфекционист Ольга Столярова. Впрочем, есть и другие причины не пить спиртные напитки во время окунания.

По словам медика, алкоголь не только расширяет сосуды, повышая риски переохлаждения, но и угнетает реакцию организма, снижая способность контролировать температуру. Кроме того, употребление спиртного повышает риск заработать травму из-за потери координации, что особенно актуально на скользком льду вокруг проруби.

«Выпейте горячий чай [после купания в проруби] или другой согревающий безалкогольный напиток. Это поможет восстановить внутреннее тепло», — рекомендовала собеседница «Газеты.ru».

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Ранее Life.ru узнал у врача, чем опасны крещенские купания для мужчин. Кроме того, россиянам объяснили, как правильно подготовить организм к крещенским купаниям. В свою очередь, педиатр ответила, можно ли детям купаться в проруби на Крещение. А ещё врач предупредила о рисках купания в проруби на Крещение. Кстати, с некоторыми недугами и вовсе опасно купание на Крещение.

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Шедеврум / Life.ru

Борис Эльфанд
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