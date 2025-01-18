Не согреет: Россиян призвали отказаться от алкоголя после купания на Крещение

Вопреки распространённым мифам, алкоголь не согреет, а наоборот, усилит потерю тепла после купания в проруби на Крещение. По этой причине от его употребления следует отказаться, уверена врач-инфекционист Ольга Столярова. Впрочем, есть и другие причины не пить спиртные напитки во время окунания.