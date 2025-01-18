Экс-жена Яниса Тиммы рассказала о состоянии их шестилетнего сына после похорон

Первая супруга Яниса Тиммы — Сана Оша — рассказала о состоянии их шестилетнего сына после похорон спортсмена. Она отметила, что намерена выяснить правду о событиях той злополучной ночи, сообщает издание 7Дней.ру.

Сейчас Оша пытается понять, почему её экс-супруг остался в России без денег и не замешаны ли в его гибели третьи лица.

По её словам, в этой ужасной истории много неясного, что не было представлено публично. Она пояснила, что хочет добиться правды ради шестилетнего сына Кристиана.