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18 января, 13:52

Экс-жена Яниса Тиммы рассказала о состоянии их шестилетнего сына после похорон

7Дней.ру: Экс-жена Тиммы Оша намерена добиться правды ради их сына

Сана Оша и её сын от Яниса Тиммы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sana_osa

Сана Оша и её сын от Яниса Тиммы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sana_osa

Первая супруга Яниса Тиммы — Сана Оша — рассказала о состоянии их шестилетнего сына после похорон спортсмена. Она отметила, что намерена выяснить правду о событиях той злополучной ночи, сообщает издание 7Дней.ру.

Сейчас Оша пытается понять, почему её экс-супруг остался в России без денег и не замешаны ли в его гибели третьи лица.

По её словам, в этой ужасной истории много неясного, что не было представлено публично. Она пояснила, что хочет добиться правды ради шестилетнего сына Кристиана.

«Ребёнок пытается узнать, где сейчас его папа», — пояснила Оша.

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Напомним, что 17 декабря Яниса Тимму нашли мёртвым в подъезде хостела в Москве. По предварительным данным, спортсмен и экс-супруг певицы Анны Седоковой наложил на себя руки. Сначала артистка взяла на себя все расходы на организацию похорон экс-возлюбленного, но позже выяснилось, что это были всего лишь обещания. Латвийский СК возбудил дело по факту смерти баскетболиста. В конце декабря 2024-го прошли похороны. С баскетболистом простились в большом прощальном зале Рижского крематория.

Дарья Нарыкова
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