«Если не под камерами, то в Москве»: Рэпер Natan заявил, что изменил бы жене даже без шоу
Рэпер Natan на «Шоу Воли» заявил, что изменил бы жене и без «Звёзд в джунглях»
Рэпер Natan. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natan_official
Рэпер Natan в очередной раз оскандалился, на этот раз на «Шоу Воли». Выпуск с музыкантом ещё не вышел, но высказывания артиста уже распространились в социальных сетях. Исполнитель заявил, что на шоу «Звёзды в джунглях» он пришёл запутанным и на грани развода. Поэтому, по его словам, всё равно изменил бы жене.
«Сделал бы то же самое. Да, я бы ушёл в отрыв. Я туда пошёл отрываться. Я поехал только после того, как уже наделал кучу ошибок. А что я буду врать сейчас?» — высказался рэпер.
Свои решения Natan оправдывает депрессией, с которой ему помогла справиться новая интрижка. Он отметил, что всё равно бы пошёл налево, даже если бы не поехал на шоу, а остался рядом с женой в Москве.
«Если бы это не случилось на острове при всех, при камерах включённых, то это происходило бы где-нибудь в Москве, я бы с пацанами ушёл в отрыв», — заявил артист.
А ведь совсем недавно Natan через соцсети объявил бывшей жене, что намерен её вернуть. Он уверял, что больше не заинтересован в блогере Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Рэпер отметил, что с экс-супругой Анастасией Швецовой его связывают самые лучшие годы совместной жизни. Напомним, что артист на шоу «Звёзды в джунглях» закрутил роман сразу с двумя участницами — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. В Сеть утекли секс-видео, после чего музыкант публично извинился. Однако Швецова заявила, что решила расстаться с Натаном ещё до шоу.