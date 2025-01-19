«Если не под камерами, то в Москве»: Рэпер Natan заявил, что изменил бы жене даже без шоу

Рэпер Natan в очередной раз оскандалился, на этот раз на «Шоу Воли». Выпуск с музыкантом ещё не вышел, но высказывания артиста уже распространились в социальных сетях. Исполнитель заявил, что на шоу «Звёзды в джунглях» он пришёл запутанным и на грани развода. Поэтому, по его словам, всё равно изменил бы жене.

«Сделал бы то же самое. Да, я бы ушёл в отрыв. Я туда пошёл отрываться. Я поехал только после того, как уже наделал кучу ошибок. А что я буду врать сейчас?» — высказался рэпер.

Свои решения Natan оправдывает депрессией, с которой ему помогла справиться новая интрижка. Он отметил, что всё равно бы пошёл налево, даже если бы не поехал на шоу, а остался рядом с женой в Москве.