СМИ узнали о планах Трампа запретить помощь США другим странам

47-й президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который ограничит оказание помощи другим странам, в случаях, когда это противоречит стратегическим интересам Штатов. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников из будущей администрации республиканца.