СМИ узнали о планах Трампа запретить помощь США другим странам
DM: Трамп намерен ограничить внешнюю помощь, не соответствующую интересам США
47-й президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который ограничит оказание помощи другим странам, в случаях, когда это противоречит стратегическим интересам Штатов. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников из будущей администрации республиканца.
Согласно информации издания, одним из первых последствий подписания документа станет прекращение финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Напомним, 20 января Трамп принёс присягу в ротонде Капитолия и стал 47-м президентом США. После инаугурации республиканец заявил, что «золотой век Америки начинается прямо сейчас». Он также сообщил, что с этого дня власти Штатов признают только два пола и пообещал объявить режим ЧС на границе с Мексикой из-за нелегальной миграции. Кроме того, Трамп назвал себя миротворцем, заверив, что остановит все текущие конфликты, в которых США принимают участие.
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