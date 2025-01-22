В деле о взрыве авто военного в Москве могут появиться офицеры спецслужб Украины

В уголовном деле Евгения Серебрякова* о подрыве принадлежащего военному автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы могут появиться новые фигуранты, имеющие связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«У следствия есть основания полагать, что в состав организованной группы, не все соучастники которой в настоящее время установлены, входили также сотрудники спецслужб Украины», — сказано в тексте.

Помимо этого, Серебрякову* изменили обвинение. Раньше он проходил по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), а сейчас ему вменяется ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлёкшего наступление тяжких последствий). Ещё подрывника обвиняют в незаконном обороте взрывчатки (ч. 4, ст. 222.1 УК РФ).