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Регион
22 января, 05:43

В деле о взрыве авто военного в Москве могут появиться офицеры спецслужб Украины

Евгений Серебряков* на допросе. Обложка © Telegram / Следком

Евгений Серебряков* на допросе. Обложка © Telegram / Следком

В уголовном деле Евгения Серебрякова* о подрыве принадлежащего военному автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы могут появиться новые фигуранты, имеющие связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«У следствия есть основания полагать, что в состав организованной группы, не все соучастники которой в настоящее время установлены, входили также сотрудники спецслужб Украины», — сказано в тексте.

Помимо этого, Серебрякову* изменили обвинение. Раньше он проходил по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), а сейчас ему вменяется ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлёкшего наступление тяжких последствий). Ещё подрывника обвиняют в незаконном обороте взрывчатки (ч. 4, ст. 222.1 УК РФ).

Взрыв произошёл в отеле горнолыжного курорта в Турции, есть раненые
Взрыв произошёл в отеле горнолыжного курорта в Турции, есть раненые

Напомним, что сам инцидент случился 24 июля 2024 года. Тогда на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором на тот момент находились мужчина и женщина. Водителю взрывом оторвало ступни, но он каким-то образом сумел самостоятельно перевязаться. Его жену доставили в больницу, у неё было повреждено лицо. В тот же день в Турции задержали предполагаемого виновника преступления — Евгения Серебрякова*, который, заложив взрывчатку, сразу метнулся за границу. Известно, что в качестве награды за проделанную работу ему предлагали 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Владимир Озеров
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