Снежный апокалипсис сковал США после смертельных пожаров: 10 человек погибли

США оказались под властью мощной снежной бури, как минимум 10 человек стали жертвами непогоды, сообщает портал Axios. Ряд штатов ввели режим ЧС: не работают аэропорты, перекрыты дороги, детей переводят на дистанционное обучение в школах, отключается электричество из-за обрыва проводов.

Больше всего снега выпало в штатах Луизиана, Алабама и Флорида. Жители публикуют в Сети кадры стихии. Для данных регионов даже небольшой снежный покров является аномалией. Кроме того, резкое понижение температуры фиксируется на юге Штатов. Синоптики предупреждают, что арктический циклон пока ещё не собирается покидать Америку и возможно ухудшение погодных условий.