Снежный апокалипсис сковал США после смертельных пожаров: 10 человек погибли
Axios: В США 10 человек погибли из-за снежных бурь в Луизиане, Алабаме и Флориде
Снежные бури в США. Обложка © Х / indexhu
США оказались под властью мощной снежной бури, как минимум 10 человек стали жертвами непогоды, сообщает портал Axios. Ряд штатов ввели режим ЧС: не работают аэропорты, перекрыты дороги, детей переводят на дистанционное обучение в школах, отключается электричество из-за обрыва проводов.
Снегопады в США. Видео © Х / Cognizant / usatodayvideo / KTMartinMEd1
Больше всего снега выпало в штатах Луизиана, Алабама и Флорида. Жители публикуют в Сети кадры стихии. Для данных регионов даже небольшой снежный покров является аномалией. Кроме того, резкое понижение температуры фиксируется на юге Штатов. Синоптики предупреждают, что арктический циклон пока ещё не собирается покидать Америку и возможно ухудшение погодных условий.
Как уже писал Life.ru, США ещё не оправились от смертельных пожаров в Голливуде. Огонь вспыхнул в Лос-Анджелесе 7 января. В регионе было объявлено чрезвычайное положение. Местных жителей эвакуировали, известно как минимум о 24 погибших, среди которых есть звезда «Братьев Блюз» Дэлис Карри. Возможной причиной катастрофы мог стать поджог, задержаны уже пять подозреваемых. Ещё по одной версии, пожар мог спровоцировать обрыв на линии электропередачи.