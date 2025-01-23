Чистки в Пентагоне вызвали панику на Украине

Стало известно о панике в украинских социальных сетях из-за новости об увольнении и отстранении в Пентагоне всех чиновников, кто отвечал за Украину. Слух распространил киевский журналист Роман Бочкала по итогам встречи с западными коллегами, рассказал политолог Марат Баширов.

«Смешно, что комментарий Бочкала дал по итогам встречи с журналистами The Washington Post. То есть одни источники рассказывали о чём-то другим источникам, что породило панику во всём обществе. Вот такая она — информационная война», — высказался эксперт в разговоре с «Царьградом».