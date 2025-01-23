Чистки в Пентагоне вызвали панику на Украине
Политолог Баширов заявил о панике на Украине из-за отставок в Пентагоне
Стало известно о панике в украинских социальных сетях из-за новости об увольнении и отстранении в Пентагоне всех чиновников, кто отвечал за Украину. Слух распространил киевский журналист Роман Бочкала по итогам встречи с западными коллегами, рассказал политолог Марат Баширов.
«Смешно, что комментарий Бочкала дал по итогам встречи с журналистами The Washington Post. То есть одни источники рассказывали о чём-то другим источникам, что породило панику во всём обществе. Вот такая она — информационная война», — высказался эксперт в разговоре с «Царьградом».
При этом он отметил, что формат взаимодействия с Киевом после прихода к власти в США Дональда Трампа действительно изменится. Политолог уверен, что новая американская администрация пересмотрит условия сотрудничества с Украиной. Однако деталей пока никто не знает, подчеркнул он.
Известно, что в отличие от своего предшественника Джо Байдена, Трамп хочет встретиться с Владимиром Путиным и лично обсудить с ним условия завершения конфликта на Украине. Однако пока из Штатов не поступало никаких предложений на этот счёт. Но глава Белого дома уже шлёт угрозы в адрес Кремля в случае отказа от переговоров. Он пригрозил РФ жёсткими налогами, тарифами и санкциями на все товары, которые наше государство продаёт в США и других странах. В Госдуме уже отреагировали на такие заявления Трампа. Его призвали не общаться с Россией с позиции силы, а также отметили, что такие ультиматумы – ошибочная стратегия.