25-й день лунного календаря: Почему в пятницу, 24 января, всё будет так лень делать

Так получилось, что 24 января 2025 года совмещает в себе два лунных дня: 24-й и 25-й. И если о 24-х лунных сутках мы уже писали ранее, то 25-е число лунного календаря требует более подробного разбора. Цикл оборота Луны вокруг Земли, или лунный месяц, насчитывает в себе 29,5 суток. Чего ожидать от 25-го дня лунного цикла, рассказываем в материале.

Какие лунные сутки 24 января и в каком знаке зодиака Луна

24 января 2025 года будет 25-й лунный день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeachShutterStock

24 января 2025 года в 04:41 начнётся 25-й лунный день. Следующие лунные сутки наступят 25 января в 06:02. Закат Луны в пятницу запланирован на 11:16. Фаза у спутника Земли всё ещё убывающая, освещённость составляет 27%. До 04:41 по мск светило всё ещё находится в знаке зодиака Скорпион, но затем он меняется на Стрельца.

Когда Луна в знаке зодиака Стрелец, ваши мыслительные процессы перемещаются из прагматичной плоскости в область абстрактного мышления. Во время 25-го лунного дня вы можете решать любые правовые вопросы: регистрировать новые юридические лица, подавать в суд, консультироваться с юристом. Путешествия, переезды и командировки тоже обещают быть успешными. В целом 25-е лунные сутки благоприятны для торговли, судебных дел, путешествий. Нелишними в пятницу, 24 января, будут отдых и неспешное размышление о духовных проблемах. Последний рабочий день находится под покровительством Венеры, так что отличается своей женской энергетикой. В этот день надо отдыхать и подводить итоги.

Какие у 25-го лунного дня счастливые числа

У 25-го лунного дня несколько счастливых чисел. Они символизируют спокойствие и расслабление. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Teo Tarras

Для 25-х лунных суток счастливыми считаются следующие числа: 7, 15, 39. Первое принадлежит данному лунному дню, второе приходит к нам с энергией пятницы, а третье — одно из счастливых чисел для знака зодиака Стрелец. Число 7 в нумерологии символизирует мудрость, красоту, совершенство и завершённость. Это число Вселенной. Число 15 — про силу, гибкость, жизненные цели и амбиции. Число 39 наполнено радостью, позитивом и потенциалом развития интеллекта. Таким образом, 25-й лунный день — время лёгких интеллектуальных упражнений, духовного развития, спокойного радостного отдыха и восхищения совершенством Вселенной.

Счастливые камни 25-х лунных суток

На 25-е лунные сутки счастливыми являются такие камни, как мрамор, тигровый глаз и ещё некоторые. Фото © Freepik

25-й день лунного календаря находится под покровительством нескольких камней. Это гелиотроп, тигровый глаз, розовый мрамор и красная яшма. Гелиотроп — красивый натуральный камень, который многие называют «камнем Христа», так как на его поверхности можно увидеть красные, почти «кровавые» прожилки. В древности люди верили, что гелиотроп может управлять движением небесных светил и погодой. Обладателю гелиотропа невозможно отказать: этот камень придаст вам такую уверенность в себе и ясность сознания, что перед вами откроются все двери.

Тигровый глаз — это глазковый камень, принадлежащий к группе кварцев и отличающийся полосатой окраской. Обычно камень жёлто-коричневый с очень тёмными полосами. Древние индейцы использовали этот камень как амулет против нападения хищных животных. Тигровый глаз славится своими целительными свойствами: он обезболивает, нормализует сон и помогает восстановиться после операции. Под влиянием тигрового глаза вы обретаете ясность сознания и защиту от тёмных сил.

Розовый мрамор — не только материал для ваших скульптур, но и символ любви. Этот камень способствует комфортной обстановке дома и сохранению домашнего очага. А мраморная крошка может помочь при заболеваниях костей.

Красная яшма — это камень выносливости. Он способен придать вам сил, сохранить концентрацию. Для яшмы нетрудно поддержать вашу систему кровоснабжения, к тому же она защищает от стресса, угроз и опасностей. Красную яшму применяют, если вы столкнулись с интимными проблемами или потерей интереса к прошлым занятиям.

Если у вас дома или среди ваших украшений появятся вещи с гелиотропом, тигровым глазом, розовым мрамором или красной яшмой, будьте уверены: 25-е лунные сутки для вас пройдут мирно и спокойно.

Счастливые цвета 25-го лунного дня

Счастливые цвета позволят вам получить максимальное удовольствие от жизни в 25-й лунный день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

На 25-е лунные сутки особенно удачливыми считаются следующие цвета: зелёный, малахитовый и изумрудный. Зелёный — цвет природы, жизни, надежды и великодушия. Изумрудный отождествляется с роскошью, душевным балансом и спокойствием. Малахитовый оттенок известен своей творческой энергией и способностью вносить гармонию в семейные отношения. Обязательно примените эти оттенки в вашем гардеробе на 25-й лунный день: они подарят вам спокойствие, безмятежность и уверенность в том, что следующая неделя пройдёт безупречно.

Что можно и нельзя делать на 25-е лунные сутки

На 25-е лунные сутки одни действия запрещены, а другие — разрешены. Узнайте какие! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock Holm

Каждый лунный день отмечен своей уникальной энергией, и 25-й — не исключение. Для сегодняшних лунных суток лейтмотив — отдых и спокойствие. Поэтому есть определённые правила, которые в этот день лучше соблюдать. Они касаются запрещённых или разрешённых действий.

Вот что можно делать на 25-й лунный день: Заниматься личными делами.

Провести день в уединении.

Посвятить себя философским размышлениям.

Спать, отдыхать и думать о своей жизни.

Посещать суды или государственные инстанции.

Завершать старые дела.

В целом энергия 25-го лунного дня довольно пассивная. Чтобы сохранить ясность ума, трезвость сознания и хорошее настроение на целый день, лучше заранее узнать о том, какие действия на 25-е лунные сутки лучше не совершать. В целом всё, что требует от вас активности в этот день, нежелательно. Вот список запретных действий: Спешить и торопиться куда-то, например сделать недельную работу за один день.

Заниматься самоуничижением и самобичеванием.

Слишком сильно гордиться собой.

Заниматься активными делами: спортом, ходьбой на дальние расстояния и так далее.

Вступать в брак.

Начинать новые проекты.

Народный праздник 24 января и его главные приметы

24 января наступает Федосеев день. Зима подошла к своей середине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Serrgey75

В народной традиции 24 января наступает Федосеев день. Это День памяти святого Феодосия Великого. Согласно верованиям наших предков, зима сегодня подходит к своей середине, поэтому нужно обязательно проверить дома систему отопления и припасы. Для мелкого ремонта день тоже благоприятный.

Древние славяне давно заметили: на Федосеев день обычно наступает потепление, а крещенские морозы постепенно уходят. Если на Федосеев день с утра дул сильный ветер — шторма стоило ожидать на протяжении ближайших нескольких суток. Если в ночь с 23-го на 24 января вам приснится сон, он имеет очень высокую вероятность сбыться. Мужчины в Федосеев день не брились и не стриглись, чтобы не укоротить себе жизнь. А женщинам нельзя было смотреться сегодня в зеркало, чтобы раньше времени не постареть.