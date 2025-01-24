Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 09:25

ВС РФ нанесли восемь ударов по объектам энергоинфраструктуры ВПК Украины

На протяжении последней недели российские Вооружённые силы провели восемь групповых атак с использованием высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нацелившись на ключевые объекты газо-энергетической инфраструктуры, которые поддерживают украинский военно-промышленный комплекс. Об этом информировало Министерство обороны России.

С 18 по 24 января российские войска осуществили серию ударов, в результате которых были уничтожены важные объекты, обеспечивающие функционирование украинского ВПК. Среди поражённых целей оказались склады с вооружением, инфраструктура военных аэродромов, а также цехи, занимающиеся сборкой беспилотников и места временной дислокации украинских формирований.

Смертоносный русский «квартет» сокрушил военные аэродромы и важный для ВСУ объект энергетики
Смертоносный русский «квартет» сокрушил военные аэродромы и важный для ВСУ объект энергетики

В ходе брифинга также стало известно об освобождении Тимофеевки в ДНР. Ранее сообщалось о взятии под контроль ВС РФ села Западное в Харьковской области, сёл Волково и Воздвиженка в ДНР, а также Новоегоровки в ЛНР.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar