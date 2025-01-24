ВС РФ нанесли восемь ударов по объектам энергоинфраструктуры ВПК Украины
На протяжении последней недели российские Вооружённые силы провели восемь групповых атак с использованием высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нацелившись на ключевые объекты газо-энергетической инфраструктуры, которые поддерживают украинский военно-промышленный комплекс. Об этом информировало Министерство обороны России.
С 18 по 24 января российские войска осуществили серию ударов, в результате которых были уничтожены важные объекты, обеспечивающие функционирование украинского ВПК. Среди поражённых целей оказались склады с вооружением, инфраструктура военных аэродромов, а также цехи, занимающиеся сборкой беспилотников и места временной дислокации украинских формирований.
В ходе брифинга также стало известно об освобождении Тимофеевки в ДНР. Ранее сообщалось о взятии под контроль ВС РФ села Западное в Харьковской области, сёл Волково и Воздвиженка в ДНР, а также Новоегоровки в ЛНР.
Kandinsky 3.1 / Life.ru