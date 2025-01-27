Россияне массово аннулируют путёвки для детей в Анапу

Организации, которые ранее активно закупали путёвки для детского отдыха в Анапе, в этом году начали массово отказываться от этого направления. Об этом сообщила kp.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Уже в январе — 24% бронь, в феврале — 27% бронь. И, по прогнозам руководителей организации отдыха и оздоровления, к лету она составит примерно до 40%, хотя кто-то, может, и отважится отправить своего ребёнка в Анапу. В целом ситуация складывается, мягко говоря, очень малорадостная», — отметила Останина.