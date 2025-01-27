Россияне массово аннулируют путёвки для детей в Анапу
Депутат Останина заявила о массовом отказе от детских путёвок в Анапу этим летом
Организации, которые ранее активно закупали путёвки для детского отдыха в Анапе, в этом году начали массово отказываться от этого направления. Об этом сообщила kp.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Уже в январе — 24% бронь, в феврале — 27% бронь. И, по прогнозам руководителей организации отдыха и оздоровления, к лету она составит примерно до 40%, хотя кто-то, может, и отважится отправить своего ребёнка в Анапу. В целом ситуация складывается, мягко говоря, очень малорадостная», — отметила Останина.
Всего в Анапе 26 лагерей, в Туапсинском районе — 19. Если отдых этим летом сорвётся, то здравницам необходимо сохранить персонал и инфраструктуру. Останина считает, что для этого бизнесу понадобится федеральная помощь, как это было в период пандемии. Соответствующее предложение она уже направила в правительство.
Ранее стало известно, что собственники гостиниц в Анапе массово распродают свой бизнес из-за разлива мазута на побережье. На днях на 24 участках пляжей произошли новые выбросы нефтепродуктов. Эксперты полагают, что до начала купального сезона не удастся убрать все загрязнения. Врачи предупреждают, что пары мазута вредны для здоровья, поэтому лучше выбирать другие курорты для отдыха. Например, турэксперты советуют выбрать для летнего отпуска Сочи, Геленджик или Крым, которых экологическая катастрофа коснулась минимально.