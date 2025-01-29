Помощник Алиева пообещал скоро раскрыть причину падения самолёта в Актау

В скором времени Азербайджан публично озвучит результаты расследования причин падения самолёта авиакомпании Azerbaijan airlines (AZAL) в Казахстане. Об этом сообщил ТАСС Хикмет Гаджиев, занимающий должность помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Соответствующие структуры Азербайджана продолжают расследование причин крушения пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау. Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнёрами мы предоставим общественности подробную информации по этому вопросу», — пояснил он.