Помощник Алиева пообещал скоро раскрыть причину падения самолёта в Актау
Помощник Алиева: Баку скоро озвучит итоги расследования крушения самолёта AZAL
Упавший под Актау самолёт AZAL. Фото © Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана
В скором времени Азербайджан публично озвучит результаты расследования причин падения самолёта авиакомпании Azerbaijan airlines (AZAL) в Казахстане. Об этом сообщил ТАСС Хикмет Гаджиев, занимающий должность помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Соответствующие структуры Азербайджана продолжают расследование причин крушения пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау. Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнёрами мы предоставим общественности подробную информации по этому вопросу», — пояснил он.
Напомним, 25 декабря прошлого года на подлёте к аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. По предварительной информации, борт мог столкнуться со стаей птиц. В авиакатастрофе погибли 38 человек, в том числе семеро россиян. Чёрные ящики с разбившегося борта были отправлены в Бразилию на расшифровку, а позже возвращены обратно в Казахстан. В СК России также изучают переговоры диспетчеров с экипажем рухнувшего самолёта.