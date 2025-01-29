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Регион
29 января, 08:11

Помощник Алиева пообещал скоро раскрыть причину падения самолёта в Актау

Помощник Алиева: Баку скоро озвучит итоги расследования крушения самолёта AZAL

Упавший под Актау самолёт AZAL. Фото © Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана

Упавший под Актау самолёт AZAL. Фото © Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана

В скором времени Азербайджан публично озвучит результаты расследования причин падения самолёта авиакомпании Azerbaijan airlines (AZAL) в Казахстане. Об этом сообщил ТАСС Хикмет Гаджиев, занимающий должность помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Соответствующие структуры Азербайджана продолжают расследование причин крушения пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау. Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнёрами мы предоставим общественности подробную информации по этому вопросу», — пояснил он.

В Казахстане отреагировали на появившиеся в Сети переговоры с борта упавшего AZAL
В Казахстане отреагировали на появившиеся в Сети переговоры с борта упавшего AZAL

Напомним, 25 декабря прошлого года на подлёте к аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. По предварительной информации, борт мог столкнуться со стаей птиц. В авиакатастрофе погибли 38 человек, в том числе семеро россиян. Чёрные ящики с разбившегося борта были отправлены в Бразилию на расшифровку, а позже возвращены обратно в Казахстан. В СК России также изучают переговоры диспетчеров с экипажем рухнувшего самолёта.

Татьяна Миссуми
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