ABC: Водолазы нашли чёрные ящики с борта упавшего в Вашингтоне самолёта

Водолазы нашли чёрные ящики с самолёта авиакомпании American Airlines, который рухнул в реку Потомак после столкновения с военным вертолётом. По словам источника телеканала ABC, прямо сейчас бортовые самописцы направляются в лабораторию Нацсовета по безопасности на транспорте США (NTSB) для расшифровки.