Авиакатастрофа в США
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Регион
31 января, 01:30

ABC: Водолазы нашли чёрные ящики с борта упавшего в Вашингтоне самолёта

Водолазы нашли чёрные ящики с самолёта авиакомпании American Airlines, который рухнул в реку Потомак после столкновения с военным вертолётом. По словам источника телеканала ABC, прямо сейчас бортовые самописцы направляются в лабораторию Нацсовета по безопасности на транспорте США (NTSB) для расшифровки.

Напомним, что почти сразу после авиакатастрофы схожее заявление сделал и телеканал CBS News. Однако в NTSB опровергли эту информацию.

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Трагедия произошла около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 30 января. В числе погибших оказались и российские фигуристы. Причины произошедшего пока не установлены, а первый отчёт с предварительными выводами будет опубликован в течение месяца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Belogorodov

Антон Голыбин
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