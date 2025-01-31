ABC: Водолазы нашли чёрные ящики с борта упавшего в Вашингтоне самолёта
Водолазы нашли чёрные ящики с самолёта авиакомпании American Airlines, который рухнул в реку Потомак после столкновения с военным вертолётом. По словам источника телеканала ABC, прямо сейчас бортовые самописцы направляются в лабораторию Нацсовета по безопасности на транспорте США (NTSB) для расшифровки.
Напомним, что почти сразу после авиакатастрофы схожее заявление сделал и телеканал CBS News. Однако в NTSB опровергли эту информацию.
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