У трёх жертв авиакатастрофы в США были российские паспорта, сообщила Захарова
Как минимум у трёх жертв авиакатастрофы в США были российские паспорта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«У трёх жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении ещё одного человека, четвёртого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется», — отметила дипломат.
Она также выразила соболезнования всем американцам в связи с авиакатастрофой.
Напомним, вечером 29 января пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом у аэропорта Вашингтона. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, из реки Потомак уже достали 40 тел. В числе погибших оказались российские фигуристы. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном и заявил, что ему «очень-очень жаль».
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