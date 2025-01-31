Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
31 января, 07:26

У трёх жертв авиакатастрофы в США были российские паспорта, сообщила Захарова

Как минимум у трёх жертв авиакатастрофы в США были российские паспорта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У трёх жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении ещё одного человека, четвёртого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется», — отметила дипломат.

Она также выразила соболезнования всем американцам в связи с авиакатастрофой.

WP: За день до авиакатастрофы в Вашингтоне вертолёт уже мешал посадке самолёта
WP: За день до авиакатастрофы в Вашингтоне вертолёт уже мешал посадке самолёта

Напомним, вечером 29 января пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом у аэропорта Вашингтона. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, из реки Потомак уже достали 40 тел. В числе погибших оказались российские фигуристы. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном и заявил, что ему «очень-очень жаль».

Обложка ©

gettyimages / Kayla Bartkowski/Staff

Александра Вишнякова
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