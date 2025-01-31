У трёх жертв авиакатастрофы в США были российские паспорта, сообщила Захарова

Как минимум у трёх жертв авиакатастрофы в США были российские паспорта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У трёх жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении ещё одного человека, четвёртого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется», — отметила дипломат.