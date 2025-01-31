Рябков заявил об отсутствии подвижек с организацией контакта Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Продвижения с организацией контакта президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа нет. Тем не менее возобновление прямого диалога в настоящее время востребовано, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Вопрос задаётся фактически каждый день, и ежедневно мы повторяем один и тот же ответ, а именно: сдвигов нет. Мы фиксируем внимательнейшим образом все публичные сигналы, которые доносятся из Вашингтона по острым и менее острым, долгоиграющим и срочным сюжетам. Всё это, конечно, важно, всё это не остаётся без нашего внимания. Но возобновление прямого диалога на политическом уровне, безусловно, было бы востребовано», — подчеркнул замминистра в беседе с ТАСС.
Рябков добавил, что продолжается стагнация отношений двух стран и их «погружение в трясину» из-за отсутствия диалога. По его словам, Москва готова обсуждать любые острые вопросы, так как подобная ситуация не устраивает РФ. Замминистра уточнил, что в США сложилось устойчивое мнение, что для РФ диалог должен строиться на принципе взаимоуважения — тогда он будет развиваться. Кроме того, вторая сторона должна учитывать российские интересы.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что он готов встретиться с Дональдом Трампом. Российский президент также назвал свои отношения с американским коллегой доверительными и прагматичными. Глава государства добавил, что украинского кризиса не случилось бы при республиканце. Кроме того, Трамп отметил, что их беседа с лидером РФ состоится уже совсем скоро. В Кремле пояснили, что политики сами определят время, место и перспективы встречи.