Рябков заявил об отсутствии подвижек с организацией контакта Путина и Трампа

«Вопрос задаётся фактически каждый день, и ежедневно мы повторяем один и тот же ответ, а именно: сдвигов нет. Мы фиксируем внимательнейшим образом все публичные сигналы, которые доносятся из Вашингтона по острым и менее острым, долгоиграющим и срочным сюжетам. Всё это, конечно, важно, всё это не остаётся без нашего внимания. Но возобновление прямого диалога на политическом уровне, безусловно, было бы востребовано», — подчеркнул замминистра в беседе с ТАСС.