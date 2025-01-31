Политолог высказался о последствиях убийства серийного поджигателя Корана в Швеции

Убийство организатора акций сожжения Корана Салвана Момики не приведёт к массовым народным волнениям в Швеции, уверен политолог Дмитрий Леви. По его словам, не стоит ожидать массовых волнений, потому что общество уже сказало всё, что хотело, пока шёл судебный процесс.

В беседе с «Лентой.ру» эксперт связал убийство активиста с реакцией «консервативной части шведского общества, сторонников консервативного ислама». Они оказались недовольны тем, что религиозные вопросы стали инструментами политической борьбы.