Политолог высказался о последствиях убийства серийного поджигателя Корана в Швеции
Политолог Леви: Убийство поджигателя Корана не вызовет массовых волнений в Швеции
Салван Момика. Обложка © Х / gundemedairhs
Убийство организатора акций сожжения Корана Салвана Момики не приведёт к массовым народным волнениям в Швеции, уверен политолог Дмитрий Леви. По его словам, не стоит ожидать массовых волнений, потому что общество уже сказало всё, что хотело, пока шёл судебный процесс.
В беседе с «Лентой.ру» эксперт связал убийство активиста с реакцией «консервативной части шведского общества, сторонников консервативного ислама». Они оказались недовольны тем, что религиозные вопросы стали инструментами политической борьбы.
«То, что могло прозвучать, уже прозвучало. Консервативное общество на баррикады по этому поводу не пойдёт и остро высказываться не будет, так как это вопрос сейчас не самый принципиальный, и он ушёл на второй план», — заключил политолог.
Напомним, 28 июня 2023 года с разрешения полиции иракский мигрант Салван Момика сжёг Коран у мечети в центре Стокгольма. Акции повторились 31 июля и 18 августа, что вызвало интерес властей к законности пребывания мужчины в стране. Тем не менее, ему продлили ВНЖ. 30 января Стокгольмский окружный суд должен был вынести приговор обвиняемому по делу о возбуждении ненависти по национальному признаку. Однако 38-летнего Момику застрелили.